Malgaç Köprüsü'ndeki Kuva-yi Milliye Direnişi 100. yılında unutulmadı

Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde Kuva-yi Milliye direnişinin ilk örgütlü baskını olarak tarihe geçen Malgaç Baskını 100. yılında çeşitli etkinliklerle kutlandı. 100 yıl önce Yörük Ali Efe ve Müfrezesinin Malgaç Çayı kenarındaki Yunan Karakoluna baskını 60 efeyle yeniden canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan görüntülerle gerçekleştirilen anma töreni büyük ilgi gördü.

Yörük Ali Efe ve kızanlarının başlattığı ve Yunan işgaline karşı ilk örgütlü direniş olan "Malgaç Köprüsü Kuva-yi Milliye Direnişi"nin 100. yıldönümü nedeniyle Sultanhisar'da bulunan Malgaç Baskını Anıtı önünde tören düzenlendi. Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Yörük Ali Efenin torunları Merkez Valisi Kayhan Kavas, Gökhan Kavas, Şahika Erginer, Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

60 kostümlü zeybek ile Yunan Karakoluna baskın yapılması temsili olarak canlandırması ile başlayan etkinlikler efelerin zeybek oynaması ile devam etti. Protokol konuşmaları ve halkoyunları gösterilerinin ardından bir hafta süren etkinliklerde günün anlam ve önemine özel düzenlenen kros, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın ardından Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında verilen keşkek ikramından sonra Esra Yaman konseri ile etkinlikler sona erdi.

Yörük Ali Efe'nin torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, Malgaç Baskınının 100. yılında adına yakışır etkinlikler düzenleyen herkese çok teşekkür etti. Yapılan protokol konuşmalarında Malgaç Baskının önemi dile getirildi.