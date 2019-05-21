Mali Müşavirler'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, oda başkanı Rıza Yörüyen ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette oda başkanı Yörüyen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine teşekkür eden Başkanı Çerçioğlu, çalışmalarında başarılar diledi.