İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mali Müşavirler'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, oda başkanı Rıza Yörüyen ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, oda başkanı Rıza Yörüyen ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette oda başkanı Yörüyen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.


Nazik ziyaretlerinden dolayı Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine teşekkür eden Başkanı Çerçioğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.