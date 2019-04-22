“Maliyet artışları yetiştiricilerin en büyük sıkıntısı oldu”

AYDIN (İHA) – Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, dünyanın en önemli hayvan yetiştiricisi ülkelerin başında gelen Türkiye'de girdi fiyatlarındaki maliyet artışlarının sektörün en büyük sıkıntısı haline geldiğini belirtti. Son üç yıl içerisinde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve süt üreticilerinin sattığı ürünlerin fiyatları neredeyse yerinde sayarken girdi maliyetlerinin yüzde 100'den fazla arttığını belirteren Başkan Şahin, “Bir an önce önlem alınmaz ise ülkemizde hayvancılık sektörü tekrar ayağa kalkamayacak hale gelir” dedi.

Bir tarım ülkesi olan ve kısa süre öncesine kadar dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri olan Türkiye'nin, tarımsal ürünlerde tüketici fiyatını baskılamak icin yalnızca ithalat stratejisi uyguladığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Ülkemizin neredeyse tamamı gerek coğrafi gerekse iklimi ve bitki örtüsü bakımından hayvancılık yapmaya çok elverişli. Buna karşın, birçok tarım ve hayvancılık ürününü ithal eder, gıdada yabancı ülkelerin üreticisine bağımlı hale geldik. Bu ülke ekonomisi açısından da ciddi bir tehlikedir. Bu nedenle yetkililerin hayvan ve et ithalatına karşı kalıcı çözümler üretmesini bekliyoruz” diyerek pek çok işletmenin kar etmediği için üretime son vermeye başladığını kaydetti.

Hayvancılık sektörünün desteklenmesi noktasında sadece ürün başına ya da hayvan başına aynı para desteği vermek yerine üreticilerin karlılığının korumasını ve sürdürülebilir bir hayvancılık stratejisinin bu sektörün sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak dizayn edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Şahin; "Bu hamleler ile aynı zamanda istihdam sorununun çözümüne de önemli katkılar sağlanmış olur. Emeğinin karşılığını alamayan pek çok üretici önce hayvancılıktan ümidini kesip üretime son verdi. Ardından da kendi işletmesini kapatıp köyünden şehirlere taşınıp asgari ücretle iş arayıp çalışmaya başladı. Köylerde üretim yapan nüfus, şehirlere göç edince ayrı bir sonu daha ortaya çıktı. İstatistiki verilere göre 2019 yılı ocak ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 14,7'lere ulaşmış. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle tarımsal üretim yapanların kendi işlerini bırakıp şehre göç ederek iş aramasından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“Meralar Büyükşehir Yasası'na kurban gitti”

Girdi maliyetlerindeki artışın bir önemli nedeninin de büyükşehir yasası olduğunu belirten Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Eskiden yetiştiriciler hayvanlarını sadece kış dönemi yemlerdi. Çünkü hayvanlarını otlatabileceği köy meraları vardı. Ancak Büyükşehir Yasası ile birlikte köy tüzel kişiliklerinin malı olan meralar büyükşehirlere devredildi. Belediyeler de gerek hayvancılığın kalmadığı gerekse vasfını yitirdiği gerekçesi ile bu meraları satmaya başladı. Dolayısıyla köylerde hayvan otlatma alanları da yok olmaya başladı. Bu durum yetiştiricinin girdi maliyetlerinin yüksekliğinden daha çok etkilenmesine neden olduğu gibi ileride yeni neslin hayvancılık yapmasını daha da zorlaştıracak. Bu nedenle daha da geç kalınmadan hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılar bir an önce masaya yatırılıp çözülmelidir” diyerek sektörün ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu belirtti.

Yem konusunda ülke olarak yavaş yavaş ithalata bağımlı hale gelmeye başladığımızı ve dövizdeki artış nedeniyle yem fiyatlarının 3 yılda 2'ye katlandığını ifade eden Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Süt maliyetinin yüzde 70-80'ini yem oluşturuyor. Yetiştirici 1 litre süt ile 1 kg yem dahi alınamaz hale geldi. Sektörün devam edebilmesi için bu maliyet artışlarına karşı acil tedbir alınmalıdır, yalnızca çiftçinin ürününü satış fiyatına baskı uygulamak yerine girdi maliyetlerinin düşürülmesi için kalıcı ve öngörülü politikalar uygulanmalıdır” dedi.

"Veteriner İşleri Genel Müdürülüğü yeniden aktif hale getirilmelidir"

Son günlerde gündeme getirilen 'Tarımda Milli Birlik Projesi'nin de ciddi soru işaretleri oluşturduğuna değinen Başkan Şahin, "Öne sürülen proje özetini incelediğimizde tarımın temel sorunlarının çözümüne odaklanılmadığını görüyoruz. 1985 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürüğü'nün kapatılması tarım sektörüne en Büyük darbeyi vurmuştur. Bugün Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden çalışır hale getirilmeden ülke hayvancılığının sağlam bir zemine oturtulamayacağını defalarca dile getirmemize rağmen bu konuya hiç değinilmemiş olması bile bu projenin hedefe varamayacağının açık bir göstergesidir. Bizlerin görüşü alınmadan uygulanan hiç bir proje başarıya ulaşmamıştır ve bundan sonra da ulaşmayacaktır" dedi.