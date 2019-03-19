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Malta bayraklı Celestyal Olympia Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi

Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 turistle Kuşadası’na ikinci seferini gerçekleştirdi.

Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 turistle Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi.


Çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistlerden oluşan gemi, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerleri giderken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi.


Kuşadası Limanı'nı işleten Ege Port firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, Celestyal Olympia isimli geminin ikinci seferini gerçekleştirdiğini belirterek, “ 2019 yılında Kuşadası Ege Port limanına 195 kruvaziyer gemisi ile 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos adasından 477 feribot seferi gerçekleşecek olup 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor” dedi.

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