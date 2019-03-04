Mandıra Filozofu, Nazilli'de seyirciyle buluştu

Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında Mandıra Filozofu filmiyle ünlenen oyuncu Müfitcan Saçıntı sanatseverlerle bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi'nin tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin ilk gününde Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfitcan Saçıntı “Lafını Esirgemeyenler” adlı komedi oyununu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriyi Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ve çok sayıda vatandaş izledi.

İki perdelik komedi oyunuyla meslek yaşamı boyunca başına gelenleri izleyicilere aktan Saçıntı, Nazilli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Ben her şeye ve herkese karşıyım ama Nazilli'ye karşı değilim. Çünkü karşı olanların sonunu Kurtuluş Savaşı'nda gördüm. Efelerin torunlarına karşı olmak yürek ister ki o da bende yok. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kabak, patlıcan, hıyar festivalleri yapılırken Nazilli'de kültür, sanat, edebiyat festivali yapılıyor. Sanata ve sanatçılara hıyardan daha çok değer verdiğiniz için bu festivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gösteri sonunda Kaymakam İbrahim Küçük ve Mustafa Akkaya'nın kendisine takdim ettiği çiçek ve kitapları seyirciye atan Müfitcan Saçıntı, katılımcılarla tek tek hatıra fotoğrafı çekildi.