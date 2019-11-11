Manevra yapan traktör çatıya uçtu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir evin çatısına düşen traktör sürücüsü şans eseri yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Nazilli'ye 30 kilometre mesafedeki kırsal Işıklar Mahallesinde meydana geldi. Kızıldere Mahallesinde traktörle nakliyecilik yapan Necip C. isimli şahıs, komşu mahalle olan Işıklar mahallesinde ikamet eden bir şahıs için Aksu Mahallesine giderek odun yükledi. Römorkuna yüklediği odunları Işıklar Mahallesinde bulunan müşterisinin evine girebilmek için sarp arazide manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Nazilli-Ödemiş Karayolundan yaklaşık 35 metre aşağıdaki Hakime Sarığlu'na ait evin çatısına düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken bir yandan da 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundular. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Necip C., Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken ilk ifadesinde römorkunda taşıdığı odunları teslim edeceği eve bırakmak üzere geri geri manevra yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün aşağıya kayarak şarampole devrildiğini söylediği öğrenildi.

Nazilli Jandarmasının kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken olayda evinin çatısına traktör düşen ev sahibi Hakime Sarıoğlu'un kaza sırasında evde bulunmadığı belirtildi.