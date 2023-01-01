Mardin yolunda ördüğü çanta projeye dönüştü

Mardin yolunda ortaya çıkan proje, Aydın'da ilkokul çocuklarının kalbine dokundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Gönüllü Ellerden Miniklere Hediyeler” projesi ile gönüllü gençler, miniklerin kalbine dokunmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde gönüllü gençler elleriyle ördükleri toka, taç, anahtarlık ve bileklikleri köy okullarındaki miniklere hediye etti. Köy okulundaki çocuklar için harekete geçen gençlerin örnek davranışı ise takdir topladı.

Mardin yolunda gönüllü gençlerden Gökçe Yenier'in kendi ördüğü çanta ile ortaya çıkan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Köy Okulları projesine dahil edilerek daha da büyüdü. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ilk etapta 5 gönüllü genç ile başlarken farklı el becerisi olan gençlerin de dahil olmasıyla 20 kişiye ulaştı. Her hafta Cuma günü zamanlarını köy okullarındaki çocuklar için ayıran 20 gönüllü genç, elleriyle ilmek ilmek ördüğü taç, toka, anahtarlık ve bileklikleri kardeşleri için hazırladı. Yaptıkları ürünleri özenle paketleyen gençler, gittikleri Efeler Armutlu İlkokulu öğrencilerine hediye etti. Hediyeler ile mutlu olan minikler ise ablalarına teşekkür etti.

“Bir kalemle bile mutlu olduklarını gördük”

Projenin Mardin yolunda ortaya çıktığını ifade eden gönüllü öğrencilerden Gökçe Yenier; “Aktif gönüllüler olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen köy okulu projelerine daha önce gidiyorduk. Daha sonra Kültürler Arası Yolculuk projemizde arkadaşlarımız ile tanıştık ve orda bir proje geliştirdik aslında. Mardin yolculuğumuzda. Normalde örgü yapıyordum, çantalar örüyordum. Arkadaşım Rahşan ile orada yolumuz kesişince böyle bir proje üretmek istedik. Köy okullarında daha önce ihtiyaca yönelik hareket ediyorduk. Bunu biraz daha geliştirmek istedik. Çünkü onların bir kalemle bile çok mutlu olduğunu gördük. Bu yüzden projeyi geliştirerek yüreğimizden ve el becerimizden katkı sağlayarak böyle bir proje geliştirdik. Kursumuzda yaklaşık 20 gönüllü arkadaşımızla, bir kurs saati süremizde 20'ye yakın ürün çıkartabiliyoruz ve el becerilerimizi kullanarak örgü yapıp, çocuklara taç, toka, bileklik hediye etmek istedik. Projemiz böyle başladı” dedi.

“Kardeşlerimize her konuda destek oluyoruz”

Öğrencilere sadece hediyelerle değil eksik olduğu konularda da destek olduklarını ifade eden gönüllülerden Rahşan İşgören ise “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde liderlerimizin yazdığı Kültürler Arası Yolculuk projesi ile biz Mardin'e gittik. Orada arkadaşımızın kendisi ördüğü çantasından etkilendik. Bazı arkadaşlarımız da anahtarlıklar bileklikler yapabiliyordu ve bu farklı becerileri bir araya getirmeye karar verdik. Daha sonra 5 gönüllü arkadaşımızla bu projeye başladık, şuan ekibimizde 20 gönüllü arkadaşım var. Projeyi duyan arkadaşlar ekibe dahil olmak istediler. Bu şekilde gitgide daha da büyüyoruz. Her hafta Cuma günleri Gençlik Merkezi'mizde buluşuyoruz ve haftalık 20 ürün çıkartabiliyoruz. Bu ürünleri de gittiğimiz köy okullarında öğrenci kardeşlerimize hediye ediyoruz. Kardeşlerimiz en ufak bir kalemle çok mutlu olabiliyorken bu taçlar, anahtarlıklar, bileklikler onlara ilaç gibi geleceğini ve onların motivasyonunu daha da artıracağını düşünüyoruz. Gittiğimiz köy okullarında da öğrencilerin spordan bihaber olduğunu veya farklı konularda yetersiz olduğunu görüp, onlara o konularda destek olmaya çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerden tutun da bilgilendirme seminerlerine kadar öğrencilerin desteği ile gönüllü olarak hepsini gerçekleştiriyoruz. Küçük kardeşlerimizin kalbine dokunup onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Bir insanın kalbine dokunmak bin insanın kalbine dokunmak demektir. Biz onları mutlu ettikçe mutlu oluyoruz. Diğer projelerde olduğu gibi bu projede de bize desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na sonsuz teşekkürler ediyoruz” şeklinde konuştu.