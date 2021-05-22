Aydın'ın Efeler ilçesinde başkasına ait kredi kartı ile işlem yapmak isteyen bir şahıs market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Yedieylül Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonundan alışveriş yapan bir kişi ödeme yapmak için market çalışanına kredi kartı verdi. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı müşterisinden kredi kartının şifresini girmesini istedi. Şifreyi birden fazla yanış giren şahıs kartın temassız özelliğini kullanarak alış verişini tamamlayıp marketten ayrıldı. Market çalışanın durumu 112 Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Benzin istasyonuna gelen Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler kamera kayıtlarından şüphelinin O.Y. olduğunu tespit etti. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri 1003 sokak üzerinde O.Y.'yi yakaladı. O.Y.'nin yapılan üst aramasında başkasına ait kredi kartları ve bir adet kimlik ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.