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Marketten 13 kez hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki zincir marketin şubelerinden 13 kez hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki zincir marketin şubelerinden 13 kez hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazillide faaliyet gösteren zincir marketten toplam 13 kez gıda ürünleri çalan şüpheli R.U.S. (41) polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri çalınan malzemelerin bir kısmını ele geçirdi. Hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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