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Marketten 2 bin liralık sigara çalan sabıkalı hırsızlar polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir marketten 3 bin lira değerinde sigara ve 300 liralık bozuk para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis daha önceki olaylardan yola çıkarak elde ettiği deliller sayesinde yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir marketten 3 bin lira değerinde sigara ve 300 liralık bozuk para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis daha önceki olaylardan yola çıkarak elde ettiği deliller sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Dağ Mahallesinde bulunan bir bakkalın asma kilitlerin kırılarak suretiyle iş yerinden 3 bin TL değerinde sigara ve 300 TL bozuk para çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı.


Olay yerinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmesi sonucunda daha önce karıştığı olaylar nedeniyle ekipler tarafından bilinen D.D.(35) ve S. Y.(31) isimli şüpheliler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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