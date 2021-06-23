Marmaris Amfi Tiyatro'da sezon açıldı

Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro'da sezon açıldı. Uluslararası Çocuk Sanat Festivali'nin kapanış gecesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Gecede sahne alan Ukraynalı ve Marmarisli çocuklar izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Ukrayna'da bulunan Ayçiçeği (Sonyaşnik) Uluslararası Yardım Vakfı ile Marmaris Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Çocuk Sanat Festivali, muhteşem bir finalle sona erdi. Amfi Tiyatro'da gerçekleşen kapanış gecesinde Ukraynalı ve Türk gösteri grupları birlikte sahne aldı.

İzleyiciler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Burak Demirtaş'ın da yer aldığı gecede Ukrayna'dan gelen 6 ila 18 yaş arasındaki 41 çocuk dans ve vokal gösterisi sundu.

Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinlikte Marmaris'ten Altın Adımlar Sanat Okulu, Joy Jimnastik ve Vizyon Jimnastik Spor Kulübü öğrencileri sahne aldı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a etkinliğe verdiği destekten dolayı plaket verildi.