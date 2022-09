IHAAW115622-GEN/08-09-2022 - Marmaris Belediyesi, Demir ve Kaplan'ın hayatına dokundu (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Dereözü'nde yaşayan engelli vatandaşlar Dursen Demir ve Ali Kaplan'a Marmaris Belediyesi tarafından akülü araç hediye edildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Her koşulda halkımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Turunç'a bağlı Dereözü Mevki'nde yaşayan bedensel engelli Dursen Demir ve Ali Kaplan'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Oktay'a Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Başkanı Tulgay Hasar da eşlik etti. İlk olarak Ali Kaplan'ın evine konuk olan Başkan Oktay, daha sonra Dursen Demir'i ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Her iki vatandaşa da sokağa daha rahat çıkmaları ve günlük hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için akülü araç hediye edildi. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için Belediyeye gelen talepleri imkanları ölçüsünde karşıladıklarını belirten Başkan Oktay, “Engelli vatandaşlarımızın toplum içine karışması için her türlü desteği vermeyi ve her koşulda halkımızla dayanışma içinde olmayı sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımız Marmaris Belediyesinin yanlarında olduğunu bilsinler” ifadelerini kullandı. ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar da, Dernek üyesi Dursen Demir ve Ali Kaplan'ın taleplerini belediyeye ilettiklerini söyleyerek, “Belediyemiz talebimize olumlu cevap verdi. Kardeşlerimize araçlarını teslim ettik. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza ve Marmaris Belediyesi'ne bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. El ele verip tüm engelleri aşacağız” şeklinde konuştu. (OD-Y) 08.09.2022 11:58:57 TSI NNNN