Marmaris Belediyesi personellerine hizmet içi eğitim verildi

‘Hayat boyu eğitim, her zaman her yerde' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, personeline yönelik İngilizce ve bilgisayar kursu düzenledi. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslara 65 personel katıldı. Haftanın üç günü mesai bitiminin ardından başlayan 2 saatlik derslere ilgi yoğun oldu.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Murat Çalışkan, belediye olarak eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek “Marmaris Belediyesi olarak kurumumuzda çalışan personellerimizin bilgi, beceri, performans ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyoruz. Zabıta personelimize yönelik ilk yardım, baca yangınlarını önleme ve ilk müdahale ile öfke kontrolü ile stres yönetimi eğitimlerinin ardından tüm personelimizin katılabileceği İngilizce ve bilgisayar kursları başlattık” ifadesini kullandı.

Çalışkan, “Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçemizde personelimizin yabancı dil eksikliğini gidermek, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla İngilizce kursu, yine bilgisayar başında çalışan personelimizin ofis programlarını daha iyi kullanmalarını sağlamak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bu kursları açtık. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığımız bu kurslar 2022 yılı sonuna kadar devam edecek. 2023'te de bu kurslara farklı branşları da ekleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.