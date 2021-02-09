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Marmaris Belediyesi'nde görev değişimi

Marmaris Belediyesi’nde görev değişimi yaşandı.

Marmaris Belediyesi'nde görev değişimi yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın oluruyla bazı müdürlerin görev yeri değiştirildi.


Buna göre İcra Takip Birimi sorumlusu Muhittin Ergin Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Zabıta Müdürü Erkan Ünver ise Emlak İstimlak Müdürü olarak görevlendirildi. Yeni kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine Suzan Zift atandı. Zift'in vekaleten Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yapmasına da karar verildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak Gündüz Kaplan, Araştırma ve Geliştirme Teknik - 1 Müdürü Müslim Karadağ, Araştırma ve Geliştirme Teknik - 2 Müdürü Özgür Han, Araştırma ve Geliştirme Sosyal Müdürü Sedat Kirt atandı.

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