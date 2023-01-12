Marmaris'te 220 can sahiplendirildi

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yoğun bir yılı geride bıraktı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, muayene ve tedavilerinin yanı sıra, sahiplendirme faaliyetleri de yürüten Geçici Hayvan Bakımevi'nde 2022 yılı içinde 220 cana sıcak bir yuva bulundu.

2 veteriner hekim, 1 idari personel ve 6 kişilik temizlik ve bakım ekibiyle çalışan Geçici Hayvan Bakımevi'nde geride bıraktığımız yılda 3 bin 676 hayvan kısırlaştırılırken, kuduz hastalığına karşı aşılandı, rutin iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapıldı. 4 bin 514 kedi ve köpeğin de muayene ve tedavisi gerçekleştirilirdi.

Amaçlarının, misafir ettikleri canların rahat, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bizde bulundukları geçici sürede, hayvanlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ziyaret saatlerinde barınağa gelip, buradaki hayvanları görebilirler. Hayvanseverlerimizin içi rahat olsun. Onlar bize emanet. Ancak yine de Marmarislilere çağrım bu canlara evlerini açmaları ve onları sahiplenmeleri” şeklinde konuştu.