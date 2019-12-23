Marmaris'te ağaçlandırma seferberliği

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Mevsim şartlarına göre dikim yapan ekipler özellikle kaldırımları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Kaldırımların üzerinde ağaç dikimi için çukurlar açan ekipler, ardından dikim çalışması gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, geçen yıl yaklaşık 1000 adet ağaç dikimi gerçekleştirildiğini belirterek; “Bu sene bu rakamın iki katı dikim gerçekleştirmeyi hedefledik ve çalışmalara başladık. Bu kapsamda özellikle Beldibi Atatürk Caddesi gibi yeni yapılan yollara ve mevcuttaki kaldırımlarda ağaç sayısının az olduğu veya hiç olmadığı bölgelere ağırlık vereceğiz. İlk etapta Marmaris'in girişinden 19 Mayıs Meydanı'na kadar olan bölgede kaldırımlarımızı daha yeşil, Marmaris'e yakışır hale getirmeye çalışacağız. Ayrıca geçen senelerde olduğu gibi parklarımıza gölge ağaçları dikeceğiz” dedi.

Belediye serasında üretiliyor

“Diktiğimiz ağaçların bir kısmını Orman Bakanlığı'nın fidanlığından alıyoruz, bir kısmını da kendi seramızda üretiyoruz” diyen Erdil, “Çalı formu bitkilerimizin yüzde 100'ü kendi seralarımızda üretilmekte, böylelikle belediye ekonomisine de önemli bir katkı sağlanmaktadır. Öte yandan kaldırımların yeşillendirilmesinin yanı sıra çocuk parklarının yenilenmesi de bu seneki hedeflerimiz içinde yer almaktadır. Okullarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda da parklarımızı çocuklarımızla birlikte yeşillendirmekteyiz” açıklamasını yaptı.

“Hep birlikte koruyalım”

Marmaris'in yeşil ve mavinin buluştuğu kent olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, şehir merkezindeki ağaçlandırma çalışmalarının bazı noktalarda eksik kaldığını belirterek, “Hem buralarda hem de yeni yaptığımız yollarda ağaçlandırma çalışması yaparak ilçemizi daha da yeşil yapacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de bu ağaçları korumaları, kendini bilmezlerin zarar vermesini engellemeleri. Bu ağaçları hep birlikte koruyarak büyüteceğiz” diye konuştu.