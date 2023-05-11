IHAAW164359-KLT/11-05-2023 - Marmaris'te Berkay sahne alacak (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Fener alayının yapılacağı kutlamalarda ünlü sanatçı Berkay'ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Cuma günü sabah düzenlenecek resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi'nin kutlama programı gerçekleştirilecek. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fener alayı saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başlayacak. Bayraklar ve marşlarla Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşün ardından ünlü pop müziği sanatçısı Berkay'ın sahne alacağı konser düzenlenecek. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da 19 Mayıs kutlamalarına başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları davet ederek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs'ın gururunu ve coşkusunu yaşamaya davet ediyorum” dedi. (OD-Y) 11.05.2023 16:45:23 TSI NNNN