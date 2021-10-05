Marmaris'te hayvan barınağı öğrencilerin akınına uğradı

Marmarisli öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Gün boyu birçok okuldan öğrencinin ziyaret ettiği barınakta bir öğrenci de yavru kedi sahiplenirken, yıl içerisinde barınaktan sahiplendirilen hayvan sayısı 169'a çıktı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilerin akınına uğradı. Öğretmenleriyle birlikte barınağı ziyaret eden öğrenciler buradaki kedi ve köpeklerle ilgilendi. Bir öğrenci yavru kedi sahiplendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çocuklarla birlikte barınağı ziyaret etti. Burada barınağın duvarlarını rengarenk boyayan resim öğrencileriyle bir araya gelen Oktay, onlara 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel olarak yaptırılan tişörtlerden hediye ederken, Ressam Günseli Top da buluşmada hazır bulundu.

Birinci ve ikinci etap yenileme çalışmaları tamamlanan barınağın diğer etaplarının da en kısa sürede yapılacağını söyleyen Oktay, “Hayvanlarla ilgili yaptığımız çalışmaları sadece belediye kanunundan dolayı yapmıyoruz. Bu bizim yasal görevimiz olmaktan çok insani olarak görevimiz. Göreve geldiğimiz zaman ilk yaptığımız çalışmalardan biri barınağı yenilemek oldu. Ancak daha yapılacak işler var. En kısa sürede diğer kısımları da tamamlayarak barınağımızı daha modern ve kullanışlı bir hale dönüştüreceğiz” dedi.

Sokaklardaki mama odak sayısını 140'a çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Oktay, “Tüm gayretimiz kentimizin tüm sakinlerine en iyi hizmeti verebilmek” ifadelerini kullandı.