Marmaris'te müzik dolu gece

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 'Ukrayna-Özbekistan-Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali'nin final gecesinde bir araya gelen Türk, Ukraynalı ve Özbek dans ve müzik grupları Marmaris'e muhteşem bir gece yaşattı.

Ukrayna-Özbekistan-Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali'nin final gecesi önceki gün Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Yangın felaketi yaşayan Marmaris'te yaşayan vatandaşlara moral olmak için Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen dans grupları ve müzisyenlerle birlikte Türk sanatçıların sahne aldığı etkinliği Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Belediye Başkanı Yardımcısı İhsan Oktay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 ülkenin milli marşını okudular

Marmaris Belediyesi, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Ukrayna Sonyaşnik Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk, Ukraynalı ve Özbek dans gruplarının ve müzik okulu öğrencilerinin birbirinden güzel gösteriler sundu. Sonyaşnik Derneği Başkanı Alla Gorbunova ve Özbekistan Dans Okulu yöneticisi Davurov Davron Normurodovich'in hazır bulunduğu final gecesinde Ukraynalı grubun Ukrayna, Özbekistan ve Türkiye milli marşlarını seslendirmesi ayakta alkışlandı.

"Birbirimize daha da yakınlaşıyoruz"

Festivale destek olanlara plaket vermek üzere sahneye gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi nedeniyle kültürel faaliyetlere ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bundan sonra daha fazla etkinlik yapmaya çalışacağız” dedi. Yangın nedeniyle kötü günler geçirildiğini söyleyen Oktay, “Ama hızlı bir biçimde bu yaralarımızı da sarmaya başladık. Yangının bittiği günlerde Ukraynalı dostlarımızın önerisiyle bugün bu etkinliğimizi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle birlikte kültürel olarak da birbirimizi çok yakından tanımaya başladık. Ulu önderimiz Atatürk'ün ‘yurtta sulh, cihanda sulh' cümlesi bu tarz etkinliklerle daha da belirgin hale geliyor” dedi.