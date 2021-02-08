Marmaris'te sıra patateste

Marmaris Belediyesi'nin kendi arazilerinde yürüttüğü tarımsal faaliyetler devam ediyor. Belediye bu kez geçtiğimiz yıl yer fıstığı ekilen Turgut Köyü'ndeki tarlaya patates ekti. Mayıs ayında yapılacak hasattan sonra tekrar fıstık ekilecek.

Marmaris Belediyesi, tarımsal çalışmalara devam ediyor. Belediye geçtiğimiz yıl yer fıstığı ürettiği Turgut Mahallesi'ndeki tarlaya bu kez de patates ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Marmaris Tarım Kooperatifi iş birliğiyle yaklaşık 3 dönümlük araziye 750 kilo tohumluk patates ekimi gerçekleştirildi. Nisan - Mayıs aylarında yapılacak hasadın ardından aynı alana tekrar yer fıstığı ekilecek.

Patates üretiminden yaklaşık 8 ton hasat beklediklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sıkça ifade ettiğimiz gibi ilçemizi sadece turizmle değil tüm unsurlarıyla bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Marmaris'i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Turgut köyünde yer fıstığı üretimi ile attığımız bu adımı zeytinyağı ile devam ettirdik. Şimdi de patates ekerek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Oktay, diğer köylerde de tarımsal faaliyetlerin hızlanması için fizibilite çalışmalarına ağırlık verdiklerini de sözlerine ekledi.