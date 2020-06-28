İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi

Marmaris’te meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

Marmaris'te meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.


Afet ve Acil Duru Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ndan edinilen bilgiye göre, saat 20.43'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki 61.41 kilometre derinliğinde ve 5.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün Marmaris'in 0.30 kilometre açığı olarak tespit edildi. Deprem Marmaris ve Muğla bölgesinin yanı sıra, komşu il Aydın'ın merkezi ile turistik ilçeler Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.