Marmaris'ten deprem bölgesine temizlik desteği

Marmaris Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Marmarisli vatandaşların destekleriyle toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılırken Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de (MABKE) depremin ikinci gününden bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bölgeye ayrıca üç iş makinesi gönderildi.

Hijyen ve temizlikle ilgili sorunların dillendirilmesi üzerine Marmaris Belediyesi bugün de 5 kişilik temizlik ekibini Antakya'ya gönderdi. Özellikle çadır alanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde temizlik çalışması gerçekleştirecek olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri bir su tankeri ve içi dezenfektan, hijyen malzemeleri ve temizlik ekipmanları ile dolu araçla Antakya'ya doğru yola çıktı. Ekibi yolcu eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Afet bölgesindeki her soruna çare olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda hijyenle ilgili sorunlar sıkça söylenince bu sıkıntıya da bir nebze olsun çözüm olmak adına 5 kişilik temizlik işleri personelimizi göndermeye karar verdik. Personelimiz de seve seve kabul ettiler. Mesai arkadaşlarıma bu örnek davranışları için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.