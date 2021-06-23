İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masanın üstündeki kül tablasını çaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş restoranın bahçesinde bulunan masanın üzerindeki kül tablasını çaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş restoranın bahçesinde bulunan masanın üzerindeki kül tablasını çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan genç adama restoran sahibi ‘'Allah yardımcısı olsun'' dedi.


Olay, Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akbaş isimli restoran sahibi sabah dükkanına geldiğinde masanın üzerindeki kül tablasının olmadığını fark etti. İş yerine ait güvenlik kameralarını kontrol etmesi üzerine, saat 05.30 sıralarında bir kişinin yolda yürüdüğü esnada kül tablasını fark edip masanın üzerinden aldığını gördü. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan restoran sahibi Akbaş, "Bu genç arkadaşımız sabaha karşı dükkanımızın önünden geçerken kirli bir kül tablasına kadar düşmüştür. Allah yardımcısı olsun'' diyerek tepkisini gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.