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Maskeli öğrenciler 4 okulu soydu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle dört okuldan hırsızlık yapan 3’ü öğrenci 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle dört okuldan hırsızlık yapan 3'ü öğrenci 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin, yakalanmasalardı, hırsızlık anına ait cep telefonuyla çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı planladıkları belirlendi.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ndeki birisi aynı okuldan 2 kez olmak üzere 4 farklı okulda meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (16), S.K. (19)ve A.Z. (19) olduğunu tespit etti.


Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları bilgisayar kasası, hard disk, ses ve görüntüleme sistemi parçaları, bilgisayar malzemeleri ve müdür odasındaki çekmecede bulunan paraları ele geçirdi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen A.Z. ve D.C, tutuklanarak cezaevine gönderilirken; yaşı küçük olan D.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Umurlu Mahallesi'nde yaşayan ve 3'ü Efeler ilçesindeki orta öğretim kurumlarında öğrenci oldukları tespit edilen 4 zanlının, yakalanmamaları halinde cep telefonlarıyla kaydettikleri hırsızlık görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı planladıkları öğrenildi.

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