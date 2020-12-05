Maskesiz çıktı, yasaktan haberim yok dedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaş, yasaktan haberinin olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Aydın genelinde de denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Haftasonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen Atatürk Kent Meydanı'nda polislerin denetimine takılan C.S. isimli bir vatandaş hem yasağı ihlal etti hem maske takmadı. Hastane randevusu olduğu için dışarıya çıktığını söyleyen vatandaşın, polis ekiplerince gerekli kontrolleri yapılırken, maske takmayı ihlal etmesinden dolayı ceza yemekten kurtulamadı. Maskesiz neden sokağa çıktığı sorulan vatandaşın, verdiği ilginç cevap ise polis ekiplerini şok etti.

“Televizyonum yok”

Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yemekten kurtulamayan C.S.'nin “Neden maskesiz yok” sorusuna “Benim haberim yoktu. Kimse bana bir şey söylemedi. Evde televizyonum da yok, haberleri de izlemiyorum” diye cevap verdi. Zorluk çıkarmadan cezayı kabul eden C.S.'ye polis ekiplerince maske verilirken, yasaklar hakkında da kısa bilgi verildi.