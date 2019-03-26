Maskesiz gülücükler topluluğu öğrencilerinden Akçakonaklı miniklere kitap

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesi İlkokulu öğrencilerine kitap ve kırtasiye yardımında bulundu.

Daha önce de gerçekleştirdikleri etkinliklerle adından söz ettiren Maskesiz Gülücükler Topluluğu, açtığı stantlarda iki hafta boyunca kitap ve kırtasiye malzemesi topladı. Topladıkları malzemeleri Akçakonak İlkokulu öğrencileriyle buluşturan üniversiteli gençler, sınıfları tek tek gezerek dağıtım yaptı. Malzeme dağıtımının ardından çocuklarla bir süre sohbet eden Topluluk üyeleri, çocuklara aerobik hareketler yaptırarak çeşitli oyunlar oynadı. Yardım kampanyalarının devam edeceğini ifade eden Topluluk Başkanı Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Harun Küçükballı, çocukları sevindirmenin ve eğitimlerine katkı sunmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Üç dönemdir okul aile birliği başkanlığı yapan Aydın Akçanerik, Üniversiteli gençlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalledeki okul öğrencilerine yapılan yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akçanerik, “Gençlerimizin bu tür organizasyonlar yapması bizleri gururlandırdı. Bu yardım, ihtiyaç sahibi birçok öğrencimizin olduğu okulumuza büyük katkı sağladı. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.