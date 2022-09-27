Mastaura Antik Kenti kazısı devam ediyor

Dr. Sedat Akkurnaz'ın sorumluluğunda Nazilli Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığında sürdürülen 2020 ve 2021 yıllarında araştırma ve temizlik çalışmaları yapılan bölgedeki ilk kazılara 2022 yılının Temmuz ayında başlandı. 2022 yılı içerisinde yapılan kazılar için Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi arasında ortak protokol imzalandı. Nazilli Belediyesi'nin bu protokol çerçevesinde işe alarak görevlendirdiği 23 personel arasında ADÜ Arkeoloji Ana Bilim Dalı'nda öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bulunuyor.

Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Roma'daki Kolezyum'un bir benzeri olan bu tarihi kalıntıyı ortaya çıkarma çalışmaları ilerledikçe buradaki arenanın tahmin edilenden daha sağlam olduğunun, toprak altındaki kısımlarının çok iyi korunduğunun tespit edildiğini aktardı. Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, “Kazılarda arenadaki dış destek duvarları, galeriler, tonozlu koridorlar, tribünler açığa çıkarıldı. Arenanın açığa çıkan yeni bölümlerini korumak için restoratörler tarafından yürütülen çalışmalarda yapının duvarlarındaki çatlaklar ve bozulmalar tamir edilerek duvarların göçen kısımları sağlamlaştırıldı” sözleriyle çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2022 yılı kazı çalışmalarının Aralık sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, “Önümüzdeki Ekim ayından itibaren bölgede disiplinler arası faaliyetlere ağırlık verilerek jeofizik çalışmaları yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen bilim insanları arenada jeofizik taramaları yapacak, yapının toprak altındaki kısımlarını görüntüleyip kazıların yapılacağı alanları belirleyecekler" dedi.