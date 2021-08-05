Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde de olası yangınlara karşı teyakkuza geçildi. Bu kapsamda il genelinde bulunan antik kentlerde koruma çalışmaları başlatılırken

Nazilli Belediyesi olarak tüm birimler ile birlikte 7 gün 24 saat teyakkuzda olduklarının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ülkemizin güney sınırlarında ilk olarak Antalya ve çevresinde başlayan, sonrasında Ege Bölgesi'ndeki Muğla, İzmir ve Denizli çevresine sıçrayan orman yangınları tüm halkımızın yüreğini acıtmıştır. Son olarak Nazilli ilçemizin sınır noktalarında yer alan Bozdoğan ve Karacasu'daki orman yangıları nedeniyle ilçemizde Nazilli Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alınması için önlem amaçlı devriyeler atılmaya başlanmıştır. Özellikle Bodrum ilçesindeki Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti ve Milas ilçesindeki İassos Antik Kenti'nin orman yangınlarından etkilenmesi sonucunda Nazilli Belediyesi olarak Mastaura Antik Kenti'nde görev yapan arkeologlar öncülüğünde zabıtalarımız ile beraber sit alanları ve ormanlık alanlarda devriye atılmaya başlanmıştır. Havadan ve karadan olmak üzere gece ve gündüz olarak yapılan bu denetimler Aydın İl Kültür Müdürlüğü'nün de destekleri ile başta Mastaura Antik Kenti olmak üzere Anineta Antik Kenti ve Harpasa Antik Kenti'nin çevresinde yürütülmektedir” diyerek bölgede görevli arkeologlara teşekkür etti.

Antik kentlerde çıkan yangınların geri döndürülemez sonuçları olacağının altını çizen Doktorant Arkeolog Ümit Sarın ve Arkeolog Begün Karagöz desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederken Doktorant Arkeolog Ümit Sarın “Bizler günlerdir burada havadan ve karadan denetimlerimize devam ediyoruz. Hem zabıta ekipleri hem de burada yaşayan halk bu noktada bizlere büyük destek veriyor. Ülkemizde yaşanan afetin üzüntüsünü en derin şekilde yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bölgemizde ve diğer noktalarda başlayan yangınların önüne geçilecektir. Bizler arkeologlar olarak bölgemizde yer alan antik kentlerin korunması için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mastaura Antik Kenti gibi sit alanlarını yangınlardan korumak için dikkat etmeliyiz. Bunun için bu bölgelerde mangal yapılmaması ve alkol şişelerinin atılmaması gerekmektedir. Çünkü biliyoruz gibi cam ve kağıt gibi bazı nesneler de orman yangınlarına sebep olabilmektedir” sözlerini kaydetti.