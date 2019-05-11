Matematiğin dahileri Aydın'da yarışıyor

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. sınıflardan binlerce öğrenci final uygulamasına katılırken, hem de Tales Matematik - Geometri Müzeleri, 3D Anatomi Belgesel Gösterimi, Açık Hava Bilim Parkı ve Ali Kuşçu Gezegenevi'ni gezme ve inceleme fırsatı buluyor.

Yurdun dört bir köşesinden toplam 2 bin 650 öğrenci ve ailelerinin ağırlandığı festivalde öğrenciler saat 10.00 ile 16.00 arasındaki sınavlarda matematik sorularını çözerek en iyiler arasına girmeye çalışıyor.

Festivalin içeriği ile ilgili bilgi veren Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın “ Finalimiz iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada seçilen illerde bulunan okullarda uygulama merkezlerimizi belirleyip öğrencilerimizi bu uygulama merkezlerine alıyoruz. Bu sene festivalimize toplam 60 ilden 41 bin öğrenci katıldı. Bu aşama sonucunda illerinde başarılı olan yüzde 3'lük öğrenci bölümünü final aşamasına davet ettik” dedi.

Öğrencilerin Türkiye genelinde analitik düşünme üzerine muazzam olduklarını söyleyen Ayaydın “ Bazı öğrencilerimiz sosyal iletişim kurma açısından zorlanıyorlar olabilirler ama onların karşısına bir matematik veya fen problemi çıkardığınız zaman müthiş işler başarıyorlar. Şu anda burada finale katılmaya hak kazanan 2 bin 650 öğrencimizi ağırlıyoruz ve hepsi birbirinden başarılı. Efeler ilçemizde Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın da destekleriyle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Onların varlığı bize güç veriyor. Tekrar onlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın finali yarın yapılacak olan 7,8,9 ve 10. sınıfların sınav oturumları ile son bulacak.

Sınavlarda dereceye giren öğrencilere ileriki bir tarihte ödülleri takdim edilecek.