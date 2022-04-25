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Matematik ve Bilim Parkı 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Prof.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu ağırladı.



Efeler Belediyesi'nin Kemer Mahallesi'nde hizmete açtığı, Efeler'de ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Efeler'de, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bisiklet gezisi düzenlendi. Pedal çeviren 300 çocuk ve aileleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda mola verdi. Efeler Belediyesi tarafından parkları ziyaret eden çocuklara ikramlar verilirken, çocuklar da parklardaki oyuncakları deneyimlediler.

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