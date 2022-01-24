Matematik ve Bilim Parkı, öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediyesi'nin Kemer Mahallesi'nde hizmete açtığı, Efeler'de ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, okul gruplarını konuk etmeye devam ediyor. Son olarak Efeler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ev sahipliği yapan park, öğrencilerin matematik derslerine alternatif katkı sunuyor. Matematik, bilim ve eğlenceyi buluşturan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı matematik öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrenciler, okulda öğrendiklerini parkta pekiştirme imkânı buluyor.

Parkların kente değer kattığını ifade eden Başkan Atay; “Dünyanın daha güzel bir yer olması için yolumuzun, eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyorum. Bu yolda açtığımız Matematik ve Bilim Parkı'mızı; Efeler'i eğitimin başkenti yapma çalışmalarımızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm Efeler halkımızı, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine katkı yapmak için açtığımız Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'mıza davet ediyorum" dedi.