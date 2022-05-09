Matematik ve Fen Festivali Aydın'ı şenlendirdi

Ulusal Tales Matematik Festivali'ne, 70 ilden yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı. 2 günde birden fazla oturumda yapılan sınavlarda öğrenciler, hem fen bilimleri hem de matematik alanlarında ter döktü.

Festival alanında kurulan Da Vinci İcatları Sergisi, Planetaryum, Belgesel Gösterim Salonları, Tales Matematik Müzesi, Açık Hava Bilim Parkı, Deney ve Atölye Çalışmaları Salonu ve çeşitli stantlar, sınavda olan öğrencilerin velileri ve sınav öncesi-sonrası öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Pek çok farklı ilden gelen ziyaretçiler, tüm etkinlikleri keyifle deneyimleyerek Aydın'da ve festivalde olmanın memnuniyetini paylaştı.

Tales Matematik Müzesi tarafından bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Ulusal Tales Matematik ve 2. Ulusal Tales Fen Yarışmaları'nın ilk etabı ülke genelindeki illerde gerçekleştirildi. İlk etap çerçevesinde, 50 bin öğrencinin 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerinde kendi il ve okullarında katıldığı sınavlardan sonra, Van'dan İstanbul'a, Hakkari'den İzmir'e, Çorum'dan Antalya'ya, yüzde 3'e giren yaklaşık 2 bin 500 özel yetenekli öğrenci final için Aydın'a akın etti.

Aydın'da 2 günde farklı seanslar şeklinde gerçekleştirilen sınavın ilk günü Tales Matematik Müzesi, Başak Koleji ve çevresinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Festivale Efeler Belediyesi de festival alanı çadırları ve ulaşım konularında destek sağladı. Gelenekselleşmiş bir şekilde festival günlerine özel oluşan araç kuyruğunun okuldan E-87 karayoluna kadar ulaştığı bölgede çeşitli yayınevleri bilimsel içerikli kitap ve çalışmalarından oluşan stantlar kurdu.

Bunun yanında Aydın'ın yerel firmaları da festivale davet edilerek stantlar kuruldu. Yarışmalar dışında Aydın iline destek vurgusunun da ön plana çıktığı festival çerçevesinde, gerek davet edilen gerek yönlendirilen çeşitli firmalar festivale renk kattı. Adeta bir bilim şenliği ve matematik turizminin yaşandığı Aydın'da esnaf yaşanan yoğunluktan nasibini aldı. Matematik finali için Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Başak Koleji'ne davet edilen yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve ailelerinden oluşan binlerce kişi, Efeler'deki otellerde yer kalmayınca konaklamak için Aydın'ın çevre ilçelerine gitti. Çarşı esnafının da yüzünü güldüren ve bu yıl 7'incisi düzenlenen Ulusal Tales Matematik Yarışmalarının, önümüzdeki yıllarda da büyüyen bir ölçekte devam etmesinin planlandığı belirtildi. Haziran ayında ödül törenlerinin yapılacağı yarışmanın sonuçları tüm Türkiye'deki öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor.