Mavi Vatan sevdalıları için hazırlanan özel hediyeler vitrinlerde yerini aldı

Dünyada yaklaşık 16 asırdan bu yana kutlanan ‘14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle birçok sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı. Herkes kendi ilgi alanına göre hediye seçimi yaparken, merkezi Aydın'da bulunan ‘Su Üstünde Bloğu' deniz ve Mavi Vatan sevdalıları için hazırladığı birbirinden değişik hediyeler vitrinlerde yerini aldı.

İnsanlığın var oluşundan bu yana insanların birbirlerine olan sevgi ve muhabbetlerini hediyeleşerek gösterdiğini belirten Su Üstünde Bloğu Mağazası'nın yetkilisi Kenan Yalçın, “Karadaki yaşam kadar su üstündeki yaşam da dünya genelinde olduğu gibi 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de oldukça önemli. Denizcilik hobisine sahip birisi için evinizde deniz esintisini taşıyacak aksesuar ve maketler tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer günü için de oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle özel bir çalışma yaparak, başta gemi maketleri ve aksesuarları olmak üzere denizcilik tarihinden özgün fotoğraflar ve bilgilerle dolu bir kitap hazırladık. Evde, ofiste hatta çalışma masasında bile deniz ruhunu yaşatacak hediyelerle 14 Şubat'ta deniz ve Mavi Vatan tutkunları en güzel hediyeyi sunuyoruz” dedi.

“Hatırası da değerli”

Globalleşen ve bir şehir haline gelen dünyada sevgiye olan ihtiyacın da her geçen gün arttığını belirterek bu yıl sevgililer gününe özel çalışma yaptıklarını belirten Yalçın, “Su Üstünde Bloğu olarak hasret çeken sevgililerden, yan yana olup sevgisini en iyi şekilde ifade etmek isteyenlere kadar çok güzel bir çalışma yaptık. Gemi maketlerinden, özenle tasarlanmış eserlere ve kitaplara hatta su üstündeki yaşamları ele alan filmlerin kayıtlı olduğu dijital verilere kadar geniş bir hediye konsepti hazırladık” diyerek hatırası da oldukça değerli olan 14 Şubat'a özel hediyelerin satışının başladığını belirtti.