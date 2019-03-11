MEB Türkçe, Matematik ve Fen derslerinde başarı oranını takip edecek

Aydın Başak Koleji Genel Direktörü Metin Akyol, 11 Mayıs 2018 tarihinde nBeyin.com sitesinde yaptığı açıklamada; “Ülkemiz eğitim sisteminde 8. Sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavının TIMMS'e benzer düzenlenmesi ve 4. Sınıf düzeyinde de benzer bir düzenleme yapılarak öğrencileri 8. sınıfa yerleştirmede etkisi olması yönünde öneri sunulmuştur. Ayrıca 2018-19 Eğitim-Öğretim yılı başında kolej öğretmenlerimize verilen seminerlerimizde bu yıl itibariyle bu yönde hazırlıklı davranarak okulumuzda eğitimlerin verilmesi ve bizzat şahsım editörlüğünde hazırlanan Tales Bilim Yayınları Matematik kitaplarını müfredatımıza entegre ederek eğitimlerimizin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır” diyerek kurumun bu konuda da öncü olmasını önem verdikleri Ar-Ge çalışmalarına bağlı olduğunu da eklemişti.

10 Mart 2019 Pazar günü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada; bu yıl Nisan ayında 4,7 ve 10. Sınıf düzeylerinde “Başarı İzleme Araştırması” yapılacağı bildirildi.

Gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Akyol; “Bugün AR-GE çalışmalarımız sonucu Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya en hazırlıklı olan ve hatta kurumumuzda uygulamaya başlayan okuluz. Öngörü ve uygulamalarımız ile ilk ve tek olmaya devam edeceğiz. Böylece her zaman söylediğimiz gibi çocuklarımızı Tokyo'daki, Amsterdam'daki, Londra'daki çocuklarla denk yetiştirmiş olacağız ve ülkemizi dünya standartlarında temsil eden bireylerimiz ile her zaman gurur duymaya devam edeceğiz” sözlerini ekleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim vizyonuyla paralel işler yapmanın kurum olarak haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.