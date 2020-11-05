Meclis üyeleri Başkan Öndeş'e destek için bir araya geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Meclisi'nin İzmir depremzedelerine yardım toplantısının ardından çıkan bazı haberler üzerine, Germencik Belediyesi Millet İttifakı Meclis üyeleri basın açıklaması yaparak “Halkımız birlik ve beraberliğimizi bozma girişimlerine itibar etmesin” mesajı verdi. Germencik Belediyesi'nin 10'u Millet İttifakı 5'i Cumhur İttifakı olmak üzere 15 üyesi ile güzel çalışmalara imza attığını belirten Millet İttifakı Meclis Üyeleri Başkan Öndeş'e sahip çıktılar.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in 15 kişilik Meclis'in 10 kişilik çoğunluğa sahip grubu olmasına rağmen Germencik Belediye Meclisi'nin oldukça uyum içerisinde yaptığı Meclis oturumunun ardından çıkan habere şaşırdıklarını belirten Millet İttifakı Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada “3 Kasım günü yaptığımız Meclis toplantımızda öncelikle depremzedelere yardım çıkardık. Ardından Belediye iştiraklarımız olan İNYA ve AKN şirketlerinde Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'in sahip olduğu görevlerin değişikliği ile ilgili sunulan önergenin görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmeler ve görev değişikliği bir internet haber sitesinde maalesef farklı bir şekilde adeta çarpıtılarak, eksik ve yanlış bilgiyle kamuoyuna yansıtıldı” diyerek maksatlı buldukları bu haber üzerine açıklama yaptıklarını belirttiler.

Konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yaptıklarını belirten Millet İttifakı Meclis Üyeleri, bahse konu haberi yapan internet haber sitesinin toplantıda herhangi bir temsilcisinin de bulunmadığını ileri sürerek “Deprem sebebiyle böylesi hassas bir dönemde depremzedelere destek için bir araya gelmişken, Belediye Başkanımızın Fuat Öndeş'in daha önceleri dile getirdiği bir talebi de toplantıda ele aldık. Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'in, önceki toplantı ve görüşmelerinde de sık sık dile getirdiği gibi İNYA, AKN ve GERKOOP gibi iştirak ve kuruluşlarda sahip olduğu görevleri devretmek istediğini belirtmişti. Bizler de Belediye Meclis üyeleri olarak başkanımıza bazı görevlerde yardımcı olmak adına bizzat başkanımızın kendi talebi doğrultusunda konuyu meclis gündemine taşıdık ve kanun gereği Meclis kararıyla bu talebi yasal zemine kavuşturduk. Görev değişimi Başkanımızın isteği ve meclisimizin ortak kararıyla gerçekleşti. Öte yandan sahip olduğu görevlerden dolayı herhangi bir ücret almadığı gibi aksine kendi şahsi mülkünü hiçbir ücret talep etmeden iştirak ve kuruluşların kullanımına sunduğunu da herhangi bir soru işareti oluşmaması açısından kamuoyuyla paylaşmak isteriz” ifadelerine yer verilerek çıkan haberin kendilerini üzdüğünü ve maksatlı buldukları bahse konu habere de halkın itibar etmemesini istediler.