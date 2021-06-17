Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Diyarbakır'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri derneğince organizasyonu yapılan “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” projesinin üçüncü durağı 18 Haziran Perşembe günü Medeniyetler kenti Diyarbakır'dan başlıyor.

2013 yılında kurulan ve Medya sektöründe Kültür sanatla iştigal gazeteci ve yazarları çatısı altında toplayan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin organizasyonunda gerçekleştirilecek “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinliğinin üçüncü durağı Diyarbakır'da olacak. Medeniyetlerin merkezi Diyarbakır'ın, Tarihi ve Kültürel değerleri Kültür sanat muhabirlerince yerinde gezilip görülecek ve incelenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğin açılış toplantısı 18 Haziran Cuma akşamı saat 19.00 bir otelde düzenlenecek.

Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde 18- 20 Nisan tarihleri arasında Anadolu'nun çeşitli illerinden Kültür Sanat muhabirleri iki gün boyunca Diyarbakır'da yoğun bir ziyaret trafiği yaşayacak.

Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin Diyarbakır'dan sonra, Temmuz ayının hemen başından itibaren, Hatay ve Trabzon illerinde gerçekleştirileceğini belirtti.