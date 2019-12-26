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Mehmet Akkaya'nın resimleri Aydınlılarla buluştu

Aydın’da, Mehmet Akkaya’nın kişisel karma resim sergisini Efeler Belediye Başkanı M.

Aydın'da, Mehmet Akkaya'nın kişisel karma resim sergisini Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımıyla ziyarete açtı.


Milli Aydın Bankası'nda düzenlenen sergide akrilik, yağlı boya, kolaj gibi farklı tekniklerden oluşan toplam 58 adet eser yer alıyor.


Sergi açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efeler'de böyle kapsamlı sergiler açılıyor olması çok önemli. Son yıllarda artan sanatsal faaliyetlerle Efeler'de sanat gelişiyor. Efeler'i hep birlikte geliştireceğiz ama sanatçılarımızın payı ve önemi çok fazladır. Efeler'i sanatçılarımız değiştirmeye başlayacak. Bilmenizi isterim ki Efeler Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız” dedi.


Dün açılışı gerçekleşen sergi bir hafta süre ile 31 Aralık 2019 Salı gününe kadar kapılarını sanatseverlere açık tutacak.

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