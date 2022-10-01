Mehmet Nuri Göçen Uluslararası 9. Seramik Çalıştayı sona erdi

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mehmet Nuri Göçen Uluslararası 9. Seramik Çalıştayı' Oldtown Tanneries'te gerçekleştirilen bir törenle sona erdi.

Mehmet Nuri Göçen Uluslararası 9. Seramik Çalıştayı'na bu yıl Türkiye, İngiltere, Güney Kore, Danimarka, Ukrayna, Yunanistan ve Mısır olmak üzere 7 ülkeden 30 seramik sanatçısı katıldı. Küratörlüğünü Mehmet Tüzüm Kızılcan'ın yaptığı çalıştayda sanatçılar 10 gün boyunca eserlerini ortaya çıkarmak için Kuşadası'nın farklı noktalarında atölye çalışmaları yaptı. Sanat severler tarafından ilgiyle takip edilen çalıştayın sonunda sanatçılara sertifikalarını vermek için tören düzenlendi. Oldtown Tanneries'te gerçekleştirlen törene çok sayıda davetlinin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova da katıldı.

Törende Konuşan Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, “Sanat yaşamı güzelleştiren ve zenginleştiren önemli bir faaliyettir. Sanatla beraber farklı kültürlerdeki farklı olayları sorgulama ve öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Bu akşam da aramızda dünyanın farklı ülkelerden gelen sanatçılarımızın olması bunun en güzel örneği. Vakfımızın kuruluş amacını oluşturan eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise “Öğrencilere sağladığı burs ve iş imkanlarıyla adından söz ettiren Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı 9. kez bu önemli çalıştaya ev sahipliği yaparak kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerleyen kentimize önemli bir katkıda daha bulundu. Seramik sanatına gönül verenlere ve kentimizdeki kültür ve sanat etkinliklerine sağladığı değerli katkıları için Sayın Naile Göçen Çukurova'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çalıştaya katılan sanatçılara sertifikaları verildi. Törenden sonra davetliler Oldtown Tanneries'in bahçesinde düzenlenen kokteyle katıldı.