Mehmet öğretmene destek kampanyası

İzmir'de görev yapan Aydınlı öğretmen Mehmet Demen'in lösemi teşhisi konulmasının ardından Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın çağrısıyla bir kampanya başlatıldı.

Sınıf öğretmeni olan Mehmet Demen, iki ay önce lösemi teşhisi konularak Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde tedaviye alındı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen Demen'in hayata tutunabilmesi için ilik nakli yapılması gerekiyor. Aile bireylerinden uygun donör bulunamaması üzerine Demen'i ailesi ilik bağışında bulunulması için harekete geçti.

Atay'dan Destek Geldi

Öğretmen Mehmet Demen'in annesi Gülseren Demen, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'dan oğlu için yardım istedi. Anne Gülseren Demen'e destek sözü veren Başkan Atay, “Mehmet öğretmenimizin şifa bulması için vatandaşların yardımına ihtiyacı var. Mehmet öğretmene ilik nakli için uygun bir donör bulunması gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir kampanya organize edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olacağına inanıyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimize iletiyoruz. Uygun donör bulunması için biz de üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Mehmet öğretmene destek olmak isteyenler için Efeler'de başlatılan kampanyada kan vermek isteyenlerin Baba Fethi Demen'i (0 533 086 87 38) numaralı telefonundan ulaşabilecekleri veya Kızılay'ın Aydın Şubesine başvurabilecekleri belirtildi.