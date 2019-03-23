Mehmet Tosun, KOnacık mitinginde binlerce kişiye hitap etti

İlk mitingini iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Konacık Mahallesinde gerçekleştiren Mehmet Tosun, miting alanına geldiği andan itibaren binlerce kişinin sevgi ve destek sözleriyle karşılandı. Meşaleler arasından miting alanına giren Mehmet Tosun konuşmasına, “10 Yıl boyunca hizmet etmekten dolayı gurur duyduğum, onur duyduğum Konacık Mahallemizin güzel insanları, Bodrum Yarımadamızdaki yerel seçimler arifesinde Konacık Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz ilk mitingimize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz” ifadeleriyle başladı.

“Başkanım sen yürü biz seninle koşmaya hazırız”, “Gözün aydın Bodrum, geliyor Tosun başkan”, “Birlikte başaracağız”, “Çalışkan dürüst başkan geliyor”, “Bodrum için el ele”, “Laik başkan”, “İz bırakmaya geliyoruz” yazılı pankart ve dövizlerle Mehmet Tosun'a destek veren vatandaşlar, Tosun'un konuşması boyunca da sık sık alkışlar ve destek sözleriyle Mehmet Tosun'a tam destek sözü verdi.

“İz bırakmaya geliyoruz” yazılı pankartı okuyan Mehmet Tosun, “Bu pankart çok hoşuma gitti. Beş yıl önce iz bıraktığımız, birlikte başardığımız, birlikte yol yürüdüğümüz modern, çağdaş belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdığımız Konacık'ımızın güzel insanlarıyla şimdi Bodrum Yarımadamızda iz bırakmaya gidiyoruz” dedi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte Bodrum'daki sorunların arttığını dile getiren Mehmet Tosun, kendi dönemlerinde yaptıkları belediyecilik hizmetlerinin aradan geçen 5 yılda hala Konacık Mahallesi halkını mutlu etmeye devam ettiğini belirterek, “Bodrum'a hizmet gelmesi için, Konacık'a hizmet gelmesi için Tosun başkanın göreve gelmesi gerekiyor” dedi. Meydanı dolduran binlerce vatandaş Tosun'un bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

Belde belediye başkanlığı yaptığı dönemde Konacık'a yapmış olduğu hizmetlerden bahseden Mehmet Tosun, bu hizmetler ile tüm Bodrum Yarımadası'nın tanışma vakti geldiğini söyledi. Türkiye'nin gerilen siyasi ortamından uzak, Bodrum'a yakışan bir seçim kampanyası yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti;

“Bodrum'a yakışan barış ve huzur içerisinde bir kampanya yürütüyoruz. Kimseyi karalamadan daha iyisini yapmak için yola çıktık. Kimseyi eleştirmeden hedefe doğru yürüyoruz. Hedefimiz neresi? Bodrum Belediyesi.”

Mehmet Tosun kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaşa, “Değişimi 31 Martta gerçekleştiriyor muyuz?” dedi ve vatandaşlardan hep bir ağızdan “Evet” cevabını adlı. Ardından, meydana “Peki Bodrum'un bir beş yılı daha tesadüflere bırakılabilir mi?” sorusunu soran Tosun, meydanı dolduran binlerce vatandaştan “Hayır” cevabını aldı.

Kendisini dinleyen vatandaşlara Konacık Mahallesinde yapacakları projeleri anlatan Tosun konuşmasının sonunda kendisini dinlemeye gelerek destek veren binlerce vatandaşa teşekkür ederek “Size güveniyorum, yolumuza devam ediyorum” dedi.

Mehmet Tosun daha sonra İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Sahnede halkı selamlayan Mehmet Tosun ve ekibi daha sonra vatandaşların arasına girdi.

Miting, Risinng Star Türkiye ile ünlenen Ozancan Demir ve ardından Karadenizli yerel sanatçı Erdal Yılmaz'ın canlı performanslarıyla düğün havasında devam etti.

Miting öncesi ve sonrasında ise Bodrum'un yerel sanatçılarından Mustafa Ergene meydanı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu.

Mehmet Tosun bir sonraki mitinginde, bugün saat 20.00'de Bitez Eski Pazaryerinde Bitez halkıyla buluşacak.