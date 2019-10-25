Mehmetçik'e 9 ton Nazilli inciri gönderildi

Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliği ile toplanan 9 ton incir, düzenlenen törenle Pınar Barışı Harekatına katılan Mehmetçik'e gönderildi.

Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmeleri ve vatandaşların desteğiyle toplanan 9 ton incir Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e gönderildi.

Belediye Meydanında düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK temsilcileri, muhtarlar ve incir işletmecileri katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ordumuz seferde, zor günler geçiriyoruz. Hep birlikte hareket etmenin avantajını gösterdik. Kısa bir sürede Nazilli'de güçlü bir organizasyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha büyük ölçeklilerini yapabiliriz. Ülkemiz tarihi boyunca her türlü zorluğu birlikte atlattı. Bugün kaymakamımızın önderliğinde başlattığımız kampanyayı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 50 bin askerimize incir gönderiyoruz. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duaların okunmasının ardından 50 bin paket incir yüklü TIR Mehmetçik'e teslim edilmek üzere yola çıktı.