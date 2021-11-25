Meksika'daki kazada yaşamını yitiren Arzu'nun annesi, Başkan Günel ile bir araya geldi

Meksika'da düğün hazırlığı yaparken 21 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile birlikte yaşamını yitiren Arzu Nena Butt'ın (31) annesi Fatma Yetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden acılı anne Yetik, “Başkanımız, Meksika'da rehin kalan kızımın cenazesinin Kuşadası'na gelmesini sağladı. Beni hiç yalnız bırakmadı” dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcısı olarak çalışırken 2 yıl önce Tayland'da geziye gitti. Butt, gezi sırasında Fransız vatandaşı Swann Nagat ile tanışarak nişanlandı. Evlenmeye karar veren çift, düğünlerini yapmak için Meksika'ya uçtu. Butt ile Nagat, düğün çikolatası seçmek için 21 Haziran'da Villahermosa'daki Çikolata Müzesi'ne giderken yolda kaza geçirip yaşamlarını yitirdi. Arzu Nena Butt'un cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Meksikalı yetkililer tarafından aileye 6 bin dolar masraf çıkarıldı. Parayı ödeyemeyen ailenin yardımına Kuşadası Belediyesi yetişti. Belediye Başkanı Ömer Günel'in devreye girmesiyle masraf karşılanınca genç kadının cenazesi Türkiye'ye getirilerek geçen 1 Temmuz'da Kuşadası'nda toprağa verildi.

Arzu Nena Butt'un annesi Fatma Yetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın'ın da yer aldığı ziyarette Fatma Yetik Başkan Ömer Günel'in zorlu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirterek “Başkanımız haberi aldıktan sonra hızla duruma müdahale etti. Kendisi, Meksika'da rehin kalan kızımın cenazesinin Kuşadası'na gelmesini sağladı. Başımızdan geçen zorlu süreçte bana hep destek oldu” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Öncelikle Fatma Yetik'e tekrar başsağlığı diliyorum. Gönül isterdi ki böylesine acılı bir olay hiç yaşanmasın. Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kimse kendisini yalnız hissetmesin. Arzu Nena Butt'ın yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum” diye konuştu.