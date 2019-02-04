Meme kanseri en sık rastlanan kanser türü

2017 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 kanser istatistiklerine göre, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu belirten Uzman Dr. Kadriye Uğurlu, buna göre yılda her 100.000 kadının 43'ünde meme kanseri görüldüğünü belirtti. Uğurlu “Bu oran ikinci sırada görülen tiroit kanserinin yaklaşık iki katı ve ikinci, üçüncü ve dördüncü sıklıkla görülen sırasıyla tiroit, kolorektal ve rahim kanserinin toplamına yakındır. Ya da başka bir deyimle Türkiye'de kadınlarda görülen her 100 kanser vakasının yüzde 25'i meme kanseridir. Meme kanseri yaklaşık 35 yaştan başlayarak 50 yaşına kadar artmaya başlamakta, 50 - 80 yaşı arasında plato şeklinde seyretmekte, 80 yaş sonrası azalmaktadır” dedi.

Birçok hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin öneminden söz eden Uğurlu, “Meme kanserinin şifa bulunabilir erken evredeyken yakalanması büyük önem arz etmektedir. Meme kanseri tedavisindeki yeni yaklaşımlar çoğunlukla akıllı ilaç dediğimiz tümörün genetik özelliklerini hedef alarak, onları engelleyerek tümörün çoğalmasını durduran hedefe yönelik tedavilerdir. Bu hedefe yönelik tedaviler sayesinde de ortalama yaşam süresi kadınlarda bir miktar uzatılabilmiştir. Meme kanserinin kadınlar için psikolojik olarak da çarpıcı sonuçları olabilir. Bu nedenle böyle bir vaka ile karşılaşıldığında bunun üstesinden sadece hastalığa yakalanan kadının gayreti değil çevresindekilerin desteği de bu aşamada önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hastaya normal tedavinin yanında psikolojik destek ihmal edilmemelidir” diye konuştu.