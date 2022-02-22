"Memleketimin Renkleri 2" sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Meliha Kıran Ayçakal'ın ‘Memleketimin Renkleri 2' isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Yağlı boya tekniğiyle hazırlanmış 50 eserin yer aldığı sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilir.

Ressam Meliha Kıran Ayçakal'ın devam niteliğinde olan ‘Memleketimin Renkleri 2' isimli resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteyl ile kapılarını açtı. Yağlıboya tekniğiyle hazırlanmış 50 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisini aldı. Sanatçının gerçek hayatta karşılaştığı olaylar, okuduğu kitaplar, seyrettiği filmler ile kadına yönelik şiddet vakalarından esinlenerek yaptığı eserler, İbramaki Sanat Galerisi'nde 27 Şubat Pazar gününe kadar görülebilir.

Kuşadası Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Meliha Kıran Ayçakal, “Gerçek hayatta yaptığım gözlemler resimlerimi yapmamda bana çok büyük bir ilham veriyor. Sergimin ilkini Uşak'ta açmıştım. İkincisi Kuşadası'na nasip oldu. Böylesine güzel bir turizm kentinde sanatseverlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.