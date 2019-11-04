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‘Memleketin Kısmeti' adlı oyun Nazilli'de sahnelenecek

Ankara Ekin Tiyatrosu, Memleketin Kısmeti adlı Tiyatro oyunu ile Nazilli’de sahne alacak.

Ankara Ekin Tiyatrosu, Memleketin Kısmeti adlı Tiyatro oyunu ile Nazilli'de sahne alacak.


Yapımcılığını Faruk Güvenç'in yaptığı ve Haluk Işık'ın yazdığı 2 perdelik tiyatro oyunu, 5 Kasım 2019 Salı günü 18.00 ile 20.30 saatlerinde iki seans olarak oynanacak.


Oyun; ülkemize, bireysel ve toplumsal hayatlarımıza pencereler açmaya çalışırken, derinlerde yatan gerçekleri düşündürecek, tartıştıracak, bizi bizle yüzleştirecek bir platform oluşturmanın peşine düşüyor.


Memleketin Kısmeti oyununda, Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergün, Murat Ercanlı, Mehmet Ercanlı, Mehmet Yılmaz, Murat Demirbaş, Burcu Oktav ve Ersen Ocak sahne alacak.


Nazilli Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Türkiye'nin en köklü özel tiyatrolarından Ankara Ekin Tiyatrosu yarın Nazillimize geliyor. ''Memleketin Kısmeti'' adlı Müzikli Komedi Oyunu Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda 18.00 ve 20.30 seanslarında sahnelenecek. Ücretsiz biletlerinizi gün içerisinde belediyemizin basın bürosundan temin edebilirsiniz. Tüm tiyatro severlerimizi , “Memleketin Kısmeti” oyununa bekliyoruz” dedi.

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