Memur-Sen Aydın, 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu

103 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye bir tepki de Memur-Sen Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan geldi. Aydın Adliyesi önünde toplanan Memur-Sen Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, "Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısındayız" ifadelerini kullandılar.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayımladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" dedi.

Bildiride FETÖ ayarlı açıklamaların satır aralarına gizlendiğini belirten Aygül, "Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini, FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görülüyor., kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül ve beraberindekiler hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na ileterek adliyeden ayrıldı.