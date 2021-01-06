Memur-Sen Aydın İl Başkanı Aygül, memur zamlarını değerlendirdi

Aygül, "Enflasyon rakamları kamu görevlilerine reva görülen zammın yetersizliğini teyit etti" dedi.

Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 2020 yıllık enflasyon rakamları açıklanarak yüzde 14.60 olarak belirlendi. Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, açıklanan enflasyon rakamının kamu işvereninin ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kamu görevlilerine uygun gördüğü zammın yetersizliğini teyit ettiğini ifade etti. Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, “2020 yıllık enflasyonunun yüzde 14.60 çıkması, kamu işvereninin ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerine reva gördükleri zam oranların yetersizliğini teyit etmiş, tepkimizin haklılığı anlaşılmıştır. 5. dönem toplu sözleşmede Memur-Sen olarak niçin imza atmadığımızı ve neye imza atmadığımızı anlamakta zorluk çekenler için 2020 yılı enflasyonunun aylık, altı aylık ve yıllık verilerinin her biri, anlamayı kolaylaştırıcı etki yapacaktır” dedi.

"5. dönem toplu sözleşme masasına Memur-Sen olarak sunduğumuz zam teklifleri ile işvereninin önerdiği ve işveren hakeminin de kabul ettiği teklifler arasındaki farka tepkimizin doğruluğu; 2020 yılının her iki döneminde de enflasyon farkı verilmesiyle ispatlanmış oldu" diyen Memur-Sen Aydın İl Başkanı Aygül, “2020 ve 2021 yıllarında kamu işvereni + İşverenin Hakem Kurulu iradesiyle sırasıyla yüzde 4 + yüzde 4 ve yüzde 3 + yüzde 3 zam kararı alınmış ve oluşturdukları toplu sözleşme metnine böyle yansıtılmıştı. Memur-Sen olarak masaya, refah payı hariç yüzde 8 + yüzde 7 ve yüzde 6 + yüzde 6 teklifimizi taşımıştık. Tekliflerimizin gerekçesini ifade etmiş İşverene ve Hakemine de ‘enflasyon hedefi ve tahmini üzerinden önerdiğiniz oranlar, gerçekçi değil. Zira ne hedefiniz ne de tahmininiz hiç tutmadı' uyarısında bulunmuştuk. Beraberinde ‘zammı enflasyon değil masa belirlesin' demiştik” diye konuştu.

Aygül, 2020 yılının birinci ve ikinci altı ayında enflasyon farkı verilmek durumunda kalınmasından çıkarılması gereken sonuçların olduğunu kaydederken, “Bu sonuçlar; hem siyasi iradeye, hem Kamu İşverenine hem de olası bir uzlaşmazlıkta İşverenin Hakemine mesajlar içeriyor. 6. Dönem Toplu Sözleşmede daha makul tekliflerle gelmesi adına Kamu İşverenine ve daha adil karar vermesi adına İşverenin Hakemine 2020 yılı enflasyon oranı ve 5. toplu sözleşme metni üzerinden şunları da ifade etmek gerekiyor” diyerek maddeleri şu şekilde sıraladı; "Toplu Sözleşmeye imza atmamamız emeği korumanın, ekonomiyi verileriyle anlamanın gereğiydi. Kamu işvereni enflasyon tahminini/hedefini değil gerçeğini baz almalıydı. Memur-Sen'in zam + refah payı önerisi kabul edilseydi, enflasyon gündem olmaz bu tartışma yaşanmazdı. Enflasyon farkı gelecek kayıplarını gideriyor. Geçmiş ay kayıplarını gidermek için enflasyon tazminatı da ödenmesi gerekiyor. Enflasyon farkı ödenmeyi gerektiren enflasyon oranıyla gelir vergisi matrahlarındaki artış uyumlu görünmüyor. Matrahlarda ilave artış gerekiyor. Kamu görevlilerinin ilk altı ayda %1.75, ikinci altı ayda yüzde 4,18 düzeyinde enflasyon farkı almak durumunda kalması; Memur-Sen'in 8 + 7 + refah payının gerçekçiliğini de imza atmamasının gerekçelerini de teyit ediyor"

5. dönem toplu sözleşmenin zam oranları Memur-Sen'in değil İşverenin ve Hakeminin kararı olduğunu ifade eden Aygül, “Bunu, Memur-Sen'e atfetme telaşına girenler artık anlasın ve boşuna yorulmasınlar. 5. dönem toplu sözleşmede Memur-Sen'in zam oranlarında imzası da rızası da yoktur” diyerek sözlerini noktaladı.