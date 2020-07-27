Menderes Havzası'nde denetimler sürüyor

Büyük Menderes Havzası'nı koruma faaliyetleri kapsamında Haziran ayı denetimlerinde 3 tesise cezai işlem uygulandı.

Aydın, Denizli, Uşak, Afyon illerini kapsayan ve 25 bin kilometre karelik Menderes Havzasını kirletenlere göz açtırılmıyor. Gün geçtikçe artan kirliliği dolayısıyla sık sık gündeme gelen Büyük Menderes Havzası'nın koruma faaliyetleri kapsamında denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ifaden eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haziran ayı denetimlerinde 3 tesise cezai işlem uygulandığı belirtti. Büyük Menderes Havzası içerisinde Aydın bölgesinde 14 tesisin bulunduğu hatırlatan Bakan Kurum, “Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve belediyelerin ortak yürüttüğü ve İller Bankası kanalıyla da destek verdiğimiz arıtma tesisi yapım işimiz var. Bu konuda da bakanlık olarak maddi, manevi, teknik konularda her türlü fedakarlığı yapacağız. Büyük Menderes Havzası ile alakalı tüm koruma faaliyetlerini 2023 yılına kadar yaparak, Menderesimizi bölgemize kazandıracak önemli adımları da atmış olacağız. Bu kapsamda denetimlerimiz de sıkı bir şekilde devam edecektir ve aykırılıklar karşısında her türlü yaptırım uygulanacaktır” dedi.