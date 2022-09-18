Menderes Nehri'nde sahipsiz ağlar imha edildi

Aydın'ın Didim ve Söke ilçesinde Menderes Nehri üzerinde bulunan sahibi belirsiz gergi ve pinterler imha edildi, canlı balıklar nehre geri bırakıldı.

Didim ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri kontrollerine aralıksız devam ediyor. Balık avı sezonun açılması ile birlikte hareketlilik devam ederken, su ürünleri kontrol görevlileri de saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Menderes Nehri'nde kontrollerini gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından nehir içerisindeki sahibi belirsiz gergi ve pinterleri kaldırarak imha etti. Uzun uğraşların ardından canlı olarak yakalanan balıklar da Menderes Nehri'ne geri salındı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Menderes nehrinde Didim ve Söke ilçe müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlisi personellerimiz tarafından yapılan saha denetimleri neticesinde tespit edilen sahibi belirsiz gergi ve pinterler 2 saatlik uzun bir mesai sonrası karaya çıkarılarak imha edildi. Canlı olan balıklar Menderes nehrine iade edildi” ifadeleri yer aldı.