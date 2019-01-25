İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menderes Nehri'ne düşen şahıs 13 gün sonra bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 13 gün önce Büyük Menderes Nehri’ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsında cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 13 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsında cansız bedenine ulaşıldı.


12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menderes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.'nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.


Adem B.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 13 gündür Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katılımıyla devam eden aramalar sonucu Tuncay Asar'ın cansız bedenine düştüğü noktanın 3 kilometre mesafede ulaşıldı. Asar'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.